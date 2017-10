Um dia depois de defender a saída definitiva do senador Aécio Neves da presidência do PSDB, o presidente interino do partido, senador Tasso Jereissati (PB), veio à capital paulista se encontrar com o governador Geraldo Alckmin e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O encontro acontece no apartamento de FHC, no bairro de Higienópolis, zona central, e começou por volta das 15h45. Há pouco, Alckmin deixou o local.

Aécio está afastado do comando do PSDB desde maio, quando foi revelada a delação da JBS, que o implicou diretamente. Na terça-feira, 17, o Senado derrubou as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) ao mineiro, que pode retomar o posto na Casa.