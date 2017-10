A ministra Maria Thereza Assis Moura do Superior Tribunal de Justiça negou, nesta sexta-feira, 27, pedido da defesa de Sérgio Cabral para que seja barrada a transferência do peemedebista da cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Os advogados impetraram Habeas Corpus na Corte para evitar a transferência do ex-governador.

A defesa também pediu ao juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal, que reconsiderasse a decisão. No pedido, assinado pelos advogados Rodrigo Roca e Luciano Saldanha, a defesa diz: "com as escusas por embaraços causados ao citado magistrado ou ao bom andamento dos trabalhos desse Juízo, pede-se a reconsideração da decisão".

A transferência foi motivada após Cabral citar durante um depoimento que tinha a informação que a família do magistrado tinha uma loja de bijuterias no mercado popular do Saara, centro do Rio. Também chegou a afirmar que Bretas estava encontrando nele uma "projeção pessoal", submetendo-o a um "calvário".

O interrogatório ocorreu na segunda-feira, 23. Cabral estava sendo interrogado em ação penal na qual é acusado de lavar dinheiro de propinas por meio da compra de joias milionárias para ele e sua mulher, Adriana Ancelmo, na H Stern.

Bretas disse que a declaração poderia até ser subentendida como ameaça. "É no mínimo suspeito e inusitado o acusado, que não só responde a este processo como a outros, venha aqui trazer em juízo informações sobre a rotina da família do magistrado. Além de causar espécie, como bem observou o Ministério Público Federal, de que apesar de toda a rigidez ele tenha se privilegiado de informações que talvez ele não devesse", disse o juiz da Lava Jato, no Rio.