Moro falou sobre as semelhanças na origem das duas operações, que começaram com prisões modestas. "Tanto na Itália quanto no Brasil, as operações se desenvolveram como uma bola de neve e ambas mostraram uma corrupção sistêmica, mostraram que a corrupção havia tomado conta de uma boa parte das instituições públicas da Itália e aqui no Brasil."

O juiz participa do Fórum Estadão Operação Mãos Limpas & Lava Jato, uma associação entre o jornal O Estado de S. Paulo e o Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP). O painel, reservado para convidados, será mediado pela jornalista Eliane Cantanhêde, colunista do Estado, e pela economista Maria Cristina Pinotti, do CDPP. Terá ainda a participação do diretor de Jornalismo do Estado, João Caminoto, e do economista Affonso Celso Pastore, do CDPP.