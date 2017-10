Com o pedido de partidos como PCdoB e PSOL, o presidente do colegiado, Rodrigo Pacheco (PMDB-MG), teve de encerrar a sessão e aguardar que o quórum mínimo de 34 deputados seja atingido para abrir nova sessão. Até o momento, menos de 20 deputados registraram presença no novo painel.

A primeira sessão começou com uma hora de atraso, justamente por falta de quórum, e foi concluída com uma votação relâmpago. Na sequência, os oposicionistas reclamaram que a base aliada não está participando dos debates e exigiu a abertura de novo painel, ou seja, que os deputados que marcaram presença e saíram da comissão remarquem as presenças. "Viver é escolher prioridades. E a prioridade absoluta é a conclusão dos debates. Tem 10 deputados aqui. Aquele painel é uma farsa", disse o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), numa referência aos 48 deputados que apareciam no painel com presença confirmada.