Daniel Braga, publicitário da Social QI, considera "natural" que tenha ocorrido uma diminuição do envolvimento dos usuários das redes sociais com o prefeito. "As pessoas tinham curiosidade de entender esse novo modelo de gestão: o João trabalhador. As semanas foram passando, e a rotina de trabalho deixou de ser tão atrativa", afirmou o publicitário.