O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), apresentou na noite de de quarta-feira (25), logo após o fim da votação que barrou o andamento da denúncia contra o presidente Michel Temer , uma agenda própria que pretende pautar na Casa. Entre os pontos citados, estão uma reforma da Previdência "mais enxuta", projetos na área da segurança pública, saúde e regulamentação do setor de óleo e gás.

Maia defendeu uma reforma da Previdência com alteração apenas na idade mínima para aposentadoria e mudanças nas regras para servidores públicos. Ele disse já ter conversado nesta semana com o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), para debater o enxugamento.

Questionado se o governo ainda teria força para aprovar a proposta, ele admitiu que vai ser "difícil" com a atual base aliada. Temer obteve 251 votos a seu favor para barrar a denúncia , menor do que a maioria simples da Casa, de 257 deputados.

— Cada um tem de conduzir a sua relação da forma que entende. Não vou ficar ensinando ao presidente da República, que foi presidente da Câmara três vezes, como ele tem de manter a relação dele com o Parlamento (...) Temos uma base hoje muito sofrida. Tem de se reorganizar a base. Não adianta ficar falando mal daqueles deputados de partidos da base que votaram contra. Não adianta ficar dizendo "quem não votou com o governo não pode estar mais próximo do governo", porque isso vai nos inviabilizar em votações importantes das reformas — disse Maia.