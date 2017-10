O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está reunido com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na manhã desta terça-feira, 17. O encontro acontece no gabinete da presidência da Casa Legislativa.

No final da manhã, Maia e Moraes chegaram juntos à Câmara no carro oficial do presidente da Câmara. Os dois demoraram a descer do veículo, pois o deputado estava ao telefone concedendo entrevista a um programa de rádio. Eles desceram do carro e foram ao gabinete sem falar com a imprensa, mas ficaram de falar com os jornalistas após a reunião.