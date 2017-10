Daqui a menos de um mês, será dada sequência às audiências das testemunhas do caso de improbidade administrativa que corre contra a ex-governadora Yeda Crusius (PSDB). As audiências serão realizadas na 3ª Vara Federal, por videoconferência, em Santa Maria. Os depoimentos estão previstos para ocorrer em 30 de novembro e em 1º de dezembro.

Entre eles estão nomes ligados à gestão dela (2007-2010), são eles: Adilson Troca (que foi líder do governo Yeda na Assembleia Legislativa), Ana Maria Pellini (ex-secretária Geral de Governo e presidente da Fepam), Ildo Mário Szinvelski (que foi diretor-técnico do Detran em 2009), Elói Francisco Guimarães (secretário de Administração e de Recursos Humanos), Edson Francisco Pacheco Guimarães, Francisco de Assis Cardoso Luçardo (chefe-adjunto da Casa Civil e secretário de Transparência), Maria Leonor Luz Carpes (secretária de Administração), Ricardo Englert (secretário da Fazenda) e Sérgio Fernando Elsenbruch Filomena (diretor-presidente do Detran). Também está previsto o depoimento, por meio de carta precatória, do prefeito de São Gabriel, Rossano Dotto Gonçalves (PDT).