Para os servidores que receberão hoje os salários de agosto, incluindo os ativos da Saúde, os depósitos totalizam R$ 102,5 milhões. Eles serão efetuados ao longo do dia, podendo se estender para além do horário do expediente bancário, diz a secretaria em nota. Com os depósitos efetuados hoje, os vencimentos de agosto terão sido pagos integralmente para 96,7% do funcionalismo. O valor pendente relativo ao mês será de R$ 163 milhões, para 15.375 servidores.

O Estado já havia depositado os salários de agosto para quem recebe até R$ 3.322,72 líquidos. Também já foram quitados os salários integrais do mês das seguintes categorias: ativos da Educação e Degase; ativos, aposentados e pensionistas da Segurança; ativos da Fazenda, Planejamento e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj); ativos do Meio Ambiente e Inea; ativos do Hospital Pedro Ernesto; ativos da Secretaria de Cultura, incluindo Theatro Municipal, Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e Fundação Museu da Imagem do Som; ativos, aposentados e pensionistas da Procuradoria-Geral do Estado, além de todos os órgãos que pagam com recursos próprios (administração indireta).