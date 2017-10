A notícia de que o presidente Michel Temer passou mal agitou o plenário da Câmara do Deputados no dia da votação da denúncia contra o peemedebista. Para acalmar os ânimos, o líder do governo na Casa, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), declarou no microfone que o presidente passou por um "procedimento de rotina". A orientação que temos é de tocar a sessão, porque ele (Temer) se encontra absolutamente bem", enfatizou após conversar com o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil).