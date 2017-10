A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) retomou na manhã desta quarta-feira, 18, a sessão de debates em torno do relatório do tucano Bonifácio de Andrada (MG) que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, e seus ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral da Presidência).

A reunião, no entanto, foi aberta com a discussão rápida de um outro tema. Os membros da CCJ votaram as emendas ao projeto de lei Orçamentária de 2018 que serão encaminhadas à Comissão Mista de Orçamento (CMO).