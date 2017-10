A ex-ministra Marina Silva não vai contar em 2018 com o apoio do empresário Guilherme Leal, que foi seu parceiro de chapa na eleição presidencial de 2010.

Hoje conta com 12 deputados federais, sendo apenas um da Rede. A legenda mais presente é o PSDB, com 4 parlamentares, e o PV, com 3. Entre os deputados que integram o grupo estão nomes com perfis diametralmente opostos, como o tucano Marcus Pestana e Jean Wyllys (PSOL).