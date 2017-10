Basta acessar a internet: procurando "José Sarney" e "Maranhão" no campo de mapas, aparecem dezenas de ruas, praças, avenidas, escolas e até uma cidade batizadas com o nome do ex-presidente. O número de homenagens, no entanto, já diminuiu. Sete escolas estaduais deixaram de levar o nome de Sarney desde que Flávio Dino (PCdoB) assumiu o governo - e, agora, a cidade de Presidente Sarney também pode mudar de nome.

A Assembleia Legislativa aprovou terça-feira, 17, a realização de plebiscito para alterar a nomenclatura do município que homenageia o ex-presidente da República. De acordo com o projeto de Decreto Legislativo Nº 009/2017 do deputado estadual Bira do Pindaré (PSB), aliado de Dino, o objetivo é regularizar o nome da cidade. Segundo o parlamentar, a Constituição proíbe que o nome de pessoas vivas seja atribuído a bens públicos de qualquer natureza. O que inclui municípios.

Para Bira do Pindaré, a cidade deve se chamar Pimenta do Maranhão. "É preciso também devolver o nome original do povoado que deu início ao município, cujo nome era Pimenta." Com pouco mais de 17 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, Presidente Sarney foi criada em 1994 pelo então governador José Ribamar Fiquene (morto em 2011, mas também nome de município maranhense desde 1994).

A nova cidade foi desmembrada de Pinheiro, cidade natal de Sarney, e no ano passado, tinha o pior Índice do Bem-Estar Urbano (Ibeu), criado pelo Observatório das Metrópoles.

O deputado estadual Adriano Sarney (PV), neto do peemedebista, disse acreditar que o projeto é mais uma perseguição de Dino à sua família. "Eu acho que é uma proposta que tem influência do governador. Bira nunca fez nada produtivo e agora ele inventa essa história de mudar nome de município. Mas eu acho que não vai haver mudança, o povo não que trocar o nome."

Para que Presidente Sarney se torne Pimenta do Maranhão, a população deve aprovar a mudança em plebiscito, a ser realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA) em data ainda não determinada.

Lobão ou Ribeirãozinho? Além de Sarney, o senador Edison Lobão (PMDB) também pode deixar de ser nome de cidade. Desde 2013, tramita na Assembleia Legislativa projeto para mudar o nome do município de Governador Edison Lobão para Ribeirãozinho.