Os prefeitos das 13 cidades gaúchas que aparecem na lista registrada com o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) durante a sessão que decidiu pela suspensão da denúncia contra Michel Temer confirmaram as demandas na área da agricultura elencadas na planilha. Nas redes sociais, a imagem do parlamentar conferindo o documento vem sendo interpretada como uma relação de compra de votos para barrar a acusação contra o presidente.

Na lista, aparecem os campos "município", "órgão", "objeto" e "valor". Segundo as prefeituras consultadas por GaúchaZH, as demandas se referem a pedidos de emendas parlamentares para 2018 ou propostas credenciadas no Sistema de Gestão de Convênios de Repasse (Siconv), responsável pelos contratos do Ministério da Agricultura.

— Como ele (Perondi) tem influência no governo, pedi seu apoio político para a liberação de recursos — afirma o prefeito de Iraí, Antônio Vilson Bernardi (PP).

Na planilha do parlamentar, o município do norte gaúcho aparece ao lado da demanda por um rolo compactador. Bernardi conta que esteve em Brasília na última terça-feira (24), quando se reuniu com o deputado para tratar sobre o assunto.

O mesmo ocorreu com o prefeito de Coronel Barros, Edison Osvaldo Arnt (DEM). O político esteve na capital federal na semana passada para requisitar a liberação de emendas.

— Fiz uma romaria em Brasília, percorrendo os gabinetes de todos os deputados gaúchos e pedindo recursos de emendas parlamentares. Inclusive do Perondi. Tenho todos os ofícios protocolados — diz Arnt.

Prefeito de Coronel Barros, Edison Osvaldo Arnt (DEM), divulgou cópia de solicitação encaminhada ao deputado gaúcho Reprodução / Reprodução

Integrante da tropa de choque de Temer, Perondi já havia negado que a lista tivesse relação com a votação da denúncia, alegando que eram demandas de prefeitos gaúchos. Nesta quinta-feira (26), a assessoria do parlamentar esclareceu que todos os prefeitos e vereadores que procuram a equipe são recebidos e, assim, todas as demandas por emendas acabam protocoladas. Depois, cabe ao deputado selecionar os pleitos que poderão ser atendidos pelo valor disponível no orçamento.

A assessoria ainda ressaltou que, em razão da votação da denúncia, não foi possível despachar com Perondi nos últimos dias. Por isso, ele pediu que as planilhas fossem levadas a plenário, em um momento menos tumultuado da sessão.

A "lista" de Perondi

Todos os pedidos referem-se ao Ministério da Agricultura:

Mato Queimado

Trator — R$ 150 mil

Segundo o prefeito Orlando Thomas (PP), o município está incluído em uma emenda da bancada gaúcha na área e também cadastrou junto ao ministério uma série de pedidos voluntários (entre os quais, tratores e retroescavadeiras).

Esperança do Sul

Trator — R$ 150 mil

O prefeito Moisés Alfredo Ledur (PMDB) contou que cadastrou pedidos de equipamentos neste ano no ministério e também aguarda o empenho de uma retroescavadeira para a cidade.

Cristal do Sul

Caminhão caçamba — R$ 150 mil

Conforme o prefeito Cézar de Pelegrin (PMDB), o município pediu uma caçamba ao ministério via uma emenda voluntária em fevereiro deste ano. Porém, afirma que não solicitou apoio de Perondi (o que, segundo ele, pode ter ocorrido por meio de algum vereador).

Estância Velha

Trator — R$ 150 mil

De acordo com a prefeita Ivete Grade (PMDB), foi pedido um kit agricultura, que inclui um trator agrícola, por meio de uma emenda de bancada. A solicitação ocorreu por intermédio de Perondi.

São Pedro do Butiá

Patrulha agrícola — R$ 250 mil

O prefeito Martinho Berwanger (PP) afirma que soliciou uma série de equipamentos agrícolas por meio das emendas voluntárias. Segundo ele, não houve reunião recente com Perondi.

Coronel Barros

Patrulha agrícola — R$ 150 mil

De acordo com o prefeito Edison Osvaldo Arnt (DEM), foram pedidas emendas parlamentares na área agrícola para todos os deputados gaúchos, inclusive Perondi.

Crissiumal

Patrulha agrícola — R$ 150 mil

O prefeito Roberto Bergman (PMDB) conta que requeriu o equipamento, via emenda parlamentar, para Perondi, entre outros deputados, como Osmar Terra (PMDB).

Eugênio de Castro

Trator — valor inelegível

Segundo o prefeito Jaime Dionir Zweigle (PP), ocorreram pedidos de emendas parlamentares para outros deputados, mas não Perondi. A assessoria do parlamentar indica que as solicitações também podem ocorrer por meio meio de vereadores.

Maçambará

Patrulha agrícola — valor inelegível

A Secretaria do Planejamento informou que, em uma conversa informal no gabinete do deputado, o presidente da Câmara de Vereadores solicitou o repasse de valores de emenda parlamentar de Perondi para o município.

Panambi

Varredeira de sucção — valor inelegível

O prefeito Daniel Hinnah (PMDB) explica que uma série de pedidos para o município foram encaminhados por meio de emendas parlamentares e que são contatados todos os deputados gaúchos.

Soledade

Infraestrutura rural — R$ 500 mil

O prefeito Paulo Cattaneo (PMDB) esteve em Brasília recentemente e conversou com uma série de deputados gaúchos para encaminhar as necessidades na área da agricultura.

Estação

Retroescavadeira — R$ 250 mil

GaúchaZH não conseguiu contato com o prefeito Humildes Camargo (PMDB).

Iraí

Rolo compactador — R$ 350 mil