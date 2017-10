A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) aceitou, em sessão na quinta-feira (19), denúncia apresentada pelo Ministério Público (MP) contra o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT). Ele é acusado de crime de responsabilidade pela Procuradoria de Prefeitos do MP.

Segundo a denúncia, o prefeito teria desviado R$ 487 mil ao contratar, por licitação, uma empresa de limpeza e serviços gerais com valor 15,48% maior do que o de referência, caracterizando superfaturamento e motivo para desclassificação. O caso ocorreu em 2008, no primeiro mandato de Vanazzi no Poder Executivo de São Leopoldo.