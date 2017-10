Depois de ter sua sede principal em Brasília ocupada na manhã desta terça-feira, 17, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST), o Ministério do Planejamento informou já ter tomado as medidas cabíveis e solicitou, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), liminar de reintegração de posse à Justiça. A portaria foi bloqueada pelos manifestantes, que cobram do governo verbas congeladas que seriam destinadas à reforma agrária, impedindo servidores de ingressarem no prédio.

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, tem reuniões agendadas agora pela manhã com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, mas os encontros ocorrerão na própria PGR e na Casa Civil.