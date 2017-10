O governo do Estado voltará a depositar primeiro os salários de servidores que ganham menos, na próxima semana. O depósito será feito na terça-feira (31) e se refere à folha do mês de outubro. A previsão de técnicos da Secretaria da Fazenda é que recebam aqueles servidores que ganham até R$ 1,75 mil, como já ocorreu no mês passado. O planejamento prevê que todos os salários estejam quitados até o dia 15 de novembro.

Oficialmente, a Secretaria da Fazenda informa que ainda não é possível precisar o valor de corte em função do cálculo sobre a entrada de receitas. Além da arrecadação, o Piratini acompanha a movimentação do saldo do caixa único e também o volume de repasses na reta final do mês - como para o custeio da saúde e o duodécimo dos demais Poderes. A definição ocorrerá na segunda-feira (30).