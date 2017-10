Segundo o G1, foram presos Aluísio Henrique Dutra de Almeida (assessor de Alves), José Geraldo Moura Conseca Júnior (também assessor do ex-ministro) e Norton Domingues Masera (chefe da assessoria parlamentar do Ministério do Turismo). As buscas também ocorreram na sede do Ministério do Turismo e na casa do ex-ministro, em Natal (RN).