A Polícia Federal fez buscas nesta sexta-feira, 20, na residência e no escritório da executiva Isabel Izquierdo Mendiburo Degenring Botelho, suspeita de realizar a abertura e a gestão de contas de Maurício de Oliveira Guedes, o "Azeitona", e Paulo Cezar Amaro Aquino, o "Peixe", ex-gerentes da Petrobras, mantidas e abastecidas com propinas da Odebrecht junto ao Banco Société Générale.

Isabel mora e atua no Brasil. Documentos obtidos pelo Ministério Público Federal mediante cooperação jurídica internacional revelam que ela providenciou a papelada para abertura de contas de "Azeitona" e "dois ex-gerentes da estatal petrolífera, por meios das quais foram movimentados milhões no exterior".

O esquema descoberto na nova fase da Lava Jato, que não ganhou nome da PF pela primeira vez, mostra que um grupo de quatro ex-gerentes da estatal petrolífera recebeu R$ 95 milhões em propinas, por meio de contratos aditivados com a empreiteira. Desse total, pelo menos R$ 32 milhões foram remetidos para contas no exterior.

Em depoimento à PF, Maurício "Azeitona" admitiu que abriu uma conta no Banco Société Générale, da Suíça, por sugestão do executivo da Odebrecht Rogério Santos de Araújo e que foi surpreendido pela realização de um depósito. Ele afirmou que procurou Rogério e disse a ele "que não concordava com aquilo e não queria estar envolvido em nada relacionado a propina".