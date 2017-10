A Polícia Federal, com a participação do Ministério Público Federal, da Controladoria-Geral da União, do Tribunal de Contas da União e da Receita Federal, deflagrou a Operação Buracos. O objetivo é apurar desvios de recursos públicos no âmbito do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE), e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT do estado de Rondônia.