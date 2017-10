Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) fez um discurso na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) de ataque ao Ministério Público e aos delatores Lúcio Funaro e Joesley Batista.

Pela oposição, o líder do PSOL, Glauber Braga (RJ), cobrou que Temer dê explicações sobre os R$ 500 mil encontrados com seu ex-auxiliar Rodrigo Rocha Loures e o "bunker" com R$ 51 milhões atribuídos ao ex-ministro Geddel Vieira Lima. "Se o senhor Michel Temer não tem de responder politicamente, eu não sei mais a quem ele tem de responder", afirmou o parlamentar, que o acusou de usar o aparato presidencial para se defender.