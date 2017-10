TRF4 / Divulgação

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), com sede em Porto Alegre, começou nesta quarta-feira (25) a julgar as apelações de ex-executivos da Galvão Engenharia em processo resultante da Operação Lava-Jato. Um pedido de vista do desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, no entanto, adiou a decisão.

Apelaram nesta ação o ex-presidente da empresa Dario Queiroz Galvão Filho e os ex-diretores Erton Medeiros Fonseca e Jean Alberto Luscher Castro.

Também são réus o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e Waldomiro de Oliveira, apontado como “laranja” do doleiro Alberto Youssef. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), a Galvão Engenharia fazia parte do cartel de empresas que ajustava previamente os valores, manipulando as licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras a partir de 2006.

A empresa foi vencedora, em consórcio com outras empreiteiras, em obras contratadas pela estatal referentes ao Terminal da Ilha D'Água (RJ), ao Terminal Marítimo da Baía de Angra dos Reis (RJ), ao Projeto Água de Formação, ao EPC das unidades de "hidrocarboneto nafta coque", da Carteira de Gasolina - G3, à Refinaria do Nordeste Abreu e Lima (RNEST), à Refinaria de Paulínea/SP – Replan - D5/SP, à Revamp do Píer de Angra dos Reis/RJ, à Refinaria Landulpho Alves (RLAN), à Refinaria Premium I e ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ.

Conforme o MPF, 1% do valor dos contratos era destinado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras, dirigida por Paulo Roberto Costa. Waldomiro de Oliveira foi denunciado por fazer o repasse dos valores da Galvão Engenharia.

Essa é a 21ª apelação criminal em processos da Operação Lava-Jato julgados pelo TRF4. A sentença do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, foi proferida em 2 de dezembro de 2015.