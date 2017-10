Vereadores podem votar denúncia do prefeito Guilherme Pasin ou pedir mais tempo para analisar o pedido Felix Zucco / Agencia RBS

O pedido de impeachment do prefeito de Bento Gonçalves Guilherme Pasin entra na pauta da Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira (23). O trâmite está previsto na lei federal que estabelece o rito em caso de denúncias contra prefeitos. O documento foi protocolado na quinta-feira (19) pelo advogado Claimer Accordi. Na sessão, os vereadores podem votar a denúncia ou pedir vista. Se for aceita, uma comissão processante com três vereadores sorteados é montada para dar andamento ao processo.

O autor da denúncia político-administrativa cita descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre os argumentos, estão irregularidades com aumento do restos a pagar, que são despesas empenhadas e não pagas, em 2014, 2015 e 2016, mesmo período em que houve insuficiência financeira; com despesas de pessoal nos anos de 2014 e 2015, com crescimento de 66,65% enquanto as receitas cresceram 0,21%; e parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado referente a 2014.

Ligado ao PTB, Accordi diz que não teve motivação política ao apresentar a denúncia. Até setembro, ele integrava a executiva do partido. Ele conta que informou à sigla de que faria a denúncia e não recebeu apoio. Por isso, deixou a direção do partido que faz parte da base do prefeito na Câmara.

- Dizem que apresentar pedido de impeachment virou moda. Não é questão de moda. É exercer a cidadania - diz o advogado.

A reportagem tenta contato com o presidente do PTB em Bento Gonçalves desde a quinta-feira (19), mas Eugênio Rizzardo não atende às ligações. A bancada do PTB é formada por dois vereadores. Dos 17 parlamentares, 11 integram partidos da coligação que reelegeu Pasin no ano passado.

Ainda na quinta-feira, a prefeitura divulgou nota sobre o assunto afirmando que os argumentos apresentados no pedido "não oferecem qualquer sustentação para impeachment". Diz que o julgamento final do Tribunal de Contas do Estado referente a 2013, 2014 e 2015 ainda não foi feito. A prefeitura afirma ainda que adota "medidas de controle de gastos, otimização de recursos, estabelecimento de metas e aperfeiçoamento da administração".

Embora reconheça o direito de fiscalizar a administração pública, a nota cita ainda que isso não pode ser confundido com "movimentações de interesse pessoal e caráter político".

Nota da prefeitura na íntegra:

A Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves esclarece que os argumentos apresentados em pedido protocolado na Câmara de Vereadores, nesta quinta-feira (19), não oferecem qualquer sustentação para impeachment.

As contas públicas de 2013, 2014 e 2015 não possuem julgamento final pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), e todas as informações necessárias foram apresentadas.

O país vive a mais grave crise econômica de sua história, e as consequências dessa conjuntura são sentidas principalmente pelos municípios. Não é diferente em Bento Gonçalves. A situação é agravada pelo atraso e suspensão de diversos repasses dos governos federal e estadual. Mesmo herdando um quadro de dívidas e gastos excessivos de governos anteriores, a atual gestão não mediu esforços para manter e ampliar serviços básicos à população.

O respeito com o dinheiro público e a responsabilidade fiscal são compromissos da atual gestão. Tanto que, desde 2013, a prefeitura vem adotando diversas medidas de controle de gastos, otimização de recursos, estabelecimento de metas e aperfeiçoamento da administração.

Todo cidadão tem o direito legítimo de fiscalizar a administração pública. Essa garantia, no entanto, não pode ser confundida com movimentações de interesse pessoal e de caráter político – que acabam banalizando pedidos de impeachment em diversos municípios.

Com seriedade e transparência, a Prefeitura de Bento Gonçalves seguirá trabalhando para o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida da nossa comunidade. E estará sempre à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos à população.