Vice-líder do PMDB na Câmara e um dos principais personagens da "tropa de choque" do governo, o deputado Carlos Marun (MS), admitiu nesta quinta-feira, 26, que é possível que demandas não atendidas pelo Palácio do Planalto tenham influenciado nos 12 votos a menos da segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). No dia seguinte a votação que enterrou o novo pedido de investigação do presidente Michel Temer, Marun saiu disparando contra os infiéis, em especial o PSDB, que deu mais votos a favor do prosseguimento das apurações.