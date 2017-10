Em manifestação ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, manifestou inconformismo por a Suprema Corte ainda não ter julgado o habeas corpus que a defesa dele apresentou em abril.

Preso desde setembro de 2016, Palocci pede o julgamento imediato do pedido de liberdade. "A ausência de julgamento de mérito do habeas corpus fere frontalmente o princípio da duração razoável do processo", dizem os advogados. Os defensores destacam que o habeas corpus foi enviado ao Supremo em abril e alegam que, por Palocci estar preso, deveria ter preferência sobre os demais pedidos a serem analisados.