Um dos "cabeças-pretas" do PSDB contou à reportagem que o grupo que votará a favor da denúncia ficou aguardando entre o gabinete da liderança do partido e o gabinete do presidente interino da sigla, senador Tasso Jereissati (CE). Ele revelou que os tucanos que fazem oposição ao governo decidiram ir ao plenário quando se deram conta que alguns deputados do Centrão estavam em "negociação" com o Palácio do Planalto.