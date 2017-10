Dos 17 vereadores de Bento Gonçalves, oito votarão contra a abertura de processo de impeachment do prefeito Guilherme Pasin (PP). Dois vão votar pela admissibilidade do processo. Três ainda analisam documentos para fechar posição e três não atenderam às ligações. O presidente vota apenas em caso de empate. A reportagem tentou contato, entre 10h20min e 11h45min, com os outros 16 parlamentares. A leitura da peça ocorre na sessão desta segunda-feira (23). Além da votação, existe a possibilidade de um pedido de vista.

Os vereadores que votarão contra o prosseguimento do processo argumentam que ainda não existe julgamento definitivo sobre as contas do prefeito. Já os que votarão a favor acreditam que a investigação é necessária, porque existem indícios de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Essa foi a base da denúncia político-administrativa protocolada na quinta-feira (19) pelo advogado Claimer Accordi. Entre os argumentos, ele cita irregularidades com aumento do restos a pagar, que são despesas empenhadas e não pagas, em 2014, 2015 e 2016, mesmo período em que houve insuficiência financeira, com despesas de pessoal nos anos de 2014 e 2015, com crescimento de 66,65% enquanto as receitas cresceram 0,21%, e parecer desfavorável do Tribunal de Contas do Estado referente a 2014.

Em nota divulgada na quinta-feira, a prefeitura diz que os argumentos apresentados no pedido "não oferecem qualquer sustentação para impeachment" e que o julgamento final do Tribunal de Contas do Estado referente a 2013, 2014 e 2015 ainda não foi feito.

Como votarão os vereadores

Contra a admissibilidade do processo

Anderson Zanella (PSD)

Elvio de Lima (PMDB)

Gilmar Pessutto (DEM)

Idasir dos Santos (PMDB)

Marcos Barbosa (PRB)

Eduardo Virissimo (PP)

Volnei Christofoli (PP)

Paulo Roberto Cavalli - Paco (PTB)



A favor da admissibilidade do processo

Moacir Camerini (PDT)

Agostinho Petroli (PMDB)