Com uma estratégia similar a da primeira denúncia, o presidente Michel Temer tem agenda oficial apenas de despachos internos nesta terça-feira, 24, e deve abrir as portas de seu gabinete a parlamentares conforme for procurado. Reforçando que é o presidente do diálogo, receber deputados às vésperas de votações importantes, fazer afagos, anotar pedidos e sinalizar que pode atender aos parlamentares tem sido a praxe do governo Temer e nesta terça-feira, segundo auxiliares do presidente, não será diferente.