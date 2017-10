Cerca de 300 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) invadiram o prédio do Ministério do Planejamento, em Brasília, no início da manhã desta terça-feira, 17, segundo a Polícia Militar. Já o MST diz que há em torno de mil trabalhadores no local. O grupo cortou o cadeado de uma porta por volta das 5 horas da manhã e ocupa, desde então, o saguão do edifício.