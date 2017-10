Uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assinada no último dia 13 e publicada só nesta terça-feira, 17, autorizou o uso de agentes da Força Nacional para "prevenir quaisquer ocorrências que possam por em risco a segurança dos envolvidos, a ordem pública, a continuidade das obras de conclusão da Usina Hidrelétrica (UHE) de São Manoel", localizada entre os Estados de Mato Grosso e Pará.

O Ibama liberou a licença de operação da hidrelétrica no dia 5 de setembro. Na terça-feira, 10, a Empresa de Energia São Manoel (EESM), que pertence à chinesa Three Gorges, à portuguesa EDP e à estatal Furnas, do Grupo Eletrobras, enviou uma carta à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), comunicando a agência sobre "risco iminente" de invasão da usina. No mesmo dia, a reportagem questionou a concessionária sobre o assunto, mas não obteve resposta da empresa.