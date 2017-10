Depois de ocupar, na terça-feira, 17, o prédio do Ministério do Planejamento, em Brasília, e sedes do Incra em 12 capitais, em protesto contra o corte de verbas da reforma agrária, o Movimento dos Sem Terra (MST) foi recebido na quarta-feira, 18, pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e pelo ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.