O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ganhou mais um cabo eleitoral na disputa pela indicação de seu nome como presidenciável do PSDB em 2018. Formado por militantes tucanos e de partidos aliados em São Paulo, o grupo busca mostrar que Alckmin é mais preparado que o prefeito da capital, o também tucano João Doria, afilhado político de Alckmin, para concorrer ao Palácio do Planalto pelo partido. O objetivo é alavancar a pré-candidatura do governador para que ele seja escolhido já na convenção nacional da legenda, marcada para dezembro, evitando assim a realização de prévias.

Coordenador nacional do movimento, Adriano Guimarães é presidente do diretório municipal do PSDB de Poá, na Grande São Paulo, mas afirma que já conseguiu estender o projeto a todas as regiões do Estado, como Baixada Santista, Vale do Paraíba, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Presidente Prudente e Alto Tietê, além da Região Metropolitana de São Paulo. Segundo ele, a ideia do grupo surgiu a partir da "necessidade de apoiar Alckmin diante da ameaça Doria".