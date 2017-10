Temer sofreu dores abdominais no fim da manhã desta quarta-feira (25) Alan Santos / Divulgação

No dia em que a Câmara dos Deputados deve votar a denúncia que o acusa de organização criminosa e obstrução de Justiça, o presidente Michel Temer passou mal no Palácio do Planalto e foi encaminhado para o Hospital do Exército, em Brasília. Segundo comunicado oficial divulgado à tarde, o presidente sofreu um problema urológico sem relação com a obstrução parcial em artéria coronária diagnosticada recentemente.

Temer sentiu o desconforto e dores para urinar no fim da manhã e seguiu para atendimento no departamento médico do palácio. No início da tarde, foi encaminhado para observação e realização de exames na instituição hospitalar.

Pouco depois das 15h, a Presidência divulgou uma nota oficial sobre o mal-estar do presidente. Segundo o texto, "Temer teve um desconforto" e "foi consultado no próprio departamento médico do Palácio do Planalto." O comunicado ainda informa que "o médico de plantão constatou uma obstrução urológica e recomendou que fosse avaliado no Hospital do Exército, onde se encontra para realização de exame e devido tratamento".

O presidente segue sem previsão de alta. Assessores relataram que Temer havia sentido o desconforto há alguns dias, mas somente nesta quarta-feira (25) as dores pioraram. Não foram divulgadas informações sobre os procedimentos médicos que o peemedebista está sendo submetido.

No Hospital do Exército, a equipe responsável pelo atendimento mantém contato com o médico do presidente, Roberto Kalil, do Sírio-Libânes, em São Paulo. Caso Temer necessite ser submetido a uma operação, Kalil estuda se viajará para Brasília ou se o peemedebista se deslocará para a capital paulista. Um avião oficial está preparado para o eventual trajeto.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo Planalto:

No plenário, o deputado Carlos Marun (PMDB-MS) falou sobre a internação do presidente:

