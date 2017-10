Relatório da Polícia Federal mostra o ex-deputado Cândido Vaccarezza (ex-PT-SP), inquieto, tentando solucionar supostas dívidas. A PF analisou mensagens capturadas de celulares apreendidos na casa do ex-parlamentar.

Em uma do telefones de Vaccarezza, a PF achou mensagens trocadas com um interlocutor identificado como João Lima. O relatório destacou alguns textos de 18 e 19 de abril.

"Os trechos foram selecionados apenas para demonstrar a ligação existente entre Cândido Vaccarezza e a pessoa de João Lima, principalmente com relação a questões financeiras que envolviam o ex-deputado, onde João Lima fazia "gestões" em busca de recursos financeiros a pedido de Vaccarezza", afirmou a Federal.

Às 18h30, de 18 de abril, Vaccarezza escreveu a João Lima. "O mínimo é 2200. Tem de pagar hoje se não eu me acabo. Veja alguém para pagar e eu acerto amanhã."

Às 00h04, do dia seguinte, o interlocutor respondeu. "O Galdino não tem limite na conta. Pode pagar amanhã? Rodei a cidade toda atrás de alguém p pagar."

"Meu amigo. Se for possível resolva o problema de Ítalo agora pela amanhã se não ele me mata. Se você tiver certeza da resolução hoje, já combine com ele", pede Vaccarezza.