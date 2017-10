Depois de passar por um procedimento médico para desobstrução da uretra, na noite desta sexta-feira (27) o presidente Michel Temer segue internado no Hospital Sírio-Libanês , em São Paulo, com previsão de alta apenas nesta segunda-feira (30). A informação de alta hospitalar foi dada pelo médico Roberto Kalil Filho, que coordena a equipe responsável pelo presidente da República, em entrevista coletiva concedida neste sábado (28).

– O presidente está no apartamento, muito bem, com quadro estável e terá alta na segunda-feira – disse Kalil.

Segundo o especialista, não haverá divulgação de boletim médico sobre o estado de saúde de Temer neste sábado, pois tudo já foi explicado na entrevista coletiva. No domingo, será divulgado um boletim de rotina e, na segunda-feira, virá a confirmação sobre o horário que o presidente deixará o hospital.

A expectativa é que Temer permaneça em repouso na capital paulista até terça-feira (31) e retorne a Brasília na quarta-feira, 1º de novembro, apto a retomar os trabalhos no Palácio do Planalto.

O urologista Miguel Srougi, que também esteve presente na coletiva e faz parte da equipe que cuida do presidente, explicou que, na quarta-feira passada, Temer sentiu um desconforto, teve um sangramento e não conseguia expelir a urina. Inicialmente, não se sabia se a obstrução era causada por problemas na bexiga ou crescimento na próstata.

No mesmo dia, no qual a Câmara votava a segunda denúncia da PGR contra o presidente, ele foi internado em Brasília. Permaneceu por cerca de sete horas no Hospital Militar, onde passou por um procedimento para colocar uma sonda.