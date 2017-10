"Aqueles políticos que ficaram calados, ou que escolheram 'dizer apenas parte do que sabiam, tiveram carreiras políticas espetaculares", disse o juiz logo na abertura de seu discurso. "Esse é um aviso que faço porque pode ocorrer o mesmo fenômeno (no Brasil)."

O economista Affonso Celso Pastore, diretor do Centro de Debates de Políticas Públicas, alertou que a corrupção não tem limites em rápido discurso na abertura do evento. Ele destacou que há clara associação entre a corrupção e a renda per capita. Os países mais desenvolvidos e com renda per capita mais elevada têm menores índices de corrupção. Já as economias mais pobres possuem nível mais elevado de corrupção.