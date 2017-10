O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou em discurso realizado nesta terça-feira, 24, que concorrerá às eleições gerais de 2018. "Quero dar um aviso a partir de Governador Valadares. Se alguém quiser evitar que eu seja candidato, só tem um jeito: tenha coragem, crie um partido político e tente me derrotar nas urnas", desafiou. O comício foi transmitido pela página do PT no Facebook em meio à caravana de Lula por Minas Gerais, iniciada nesta segunda-feira, 23.