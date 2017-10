Apesar da dificuldade em conseguir quórum no plenário da Câmara, líderes da base aliada continuam apostando que o placar da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer será parecido com o da primeira, quando o governo alcançou 263 votos.

Assim que o quórum de 342 deputados no plenário foi alcançado, o vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur (PRB-SP), abriu um computador no meio do plenário para fazer contas. Pelo seu levantamento, o governo terá 268 votos.