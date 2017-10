O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), passou mal nesta terça-feira, 17, horas antes do Senado iniciar votação sobre a aplicação de medidas cautelares contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG), seu colega de partido. Segundo informações da assessoria de imprensa do parlamentar, Bauer foi encaminhado a um hospital de Brasília, no início da tarde, pouco depois de participar de uma reunião na casa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, na qual tratou da votação envolvendo o político mineiro.