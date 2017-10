O líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), minimizou as concessões do presidente Michel Temer à base aliada no período que antecedeu a votação da segunda denúncia. Segundo ele, esse tipo de negociação é constante na política e há uma tentativa de se criminalizar o presidencialismo de coalizão. "A relação do governo com a base não é estanque, você sempre tem demanda. Essa relação não se dá por conta desse momento, mas pela relação institucional", declarou.