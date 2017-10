Os ex-prefeitos de Farroupilha Bolivar Pasqual e Ademir Baretta, ambos do PMDB, foram condenados por não formalizar a cedência de uma servidora pública à Liga de Combate ao Câncer. No processo, o Ministério Público aponta que Silvia Rossi atuou de 2002 a 2012 na entidade, embora vinculada à Secretaria da Educação como professora. Na sentença, o juiz Mario Maggioni considera que houve improbidade administrativa. Ele aponta que existem provas do trabalho de Silvia na Liga de Combate ao Câncer, mas que a cessão dela não obedeceu a previsão legal.