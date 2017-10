Capriles, que também é líder do partido Primeiro Justiça, disse que chegou a hora de a aliança opositora se reorganizar para conseguir uma mudança política no país vizinho. Sem dar detalhes, ele destacou que não faria parte da MUD enquanto Ramos Allup seguir liderando o partido e disse que o juramento dos governadores opositores implica no reconhecimento de um órgão "fraudulento". Fonte: Associated Press.