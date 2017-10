A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) repudiou, em manifestação pública, nesta quarta-feira, 25, "toda e qualquer tentativa de intimidação ou ameaça aos juízes federais no exercício das suas funções". A principal entidade da classe se referiu às declarações do ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB), em interrogatório perante o juiz federal Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal, o juiz da Lava Jato, no Rio, que o condenou a 58 anos de prisão por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e supostamente exercer a liderança de organização criminosa.