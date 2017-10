Já dura pelo menos cinco horas a operação de busca e apreensão da Polícia Federal no gabinete do deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA) na Câmara. Agentes da PF, que chegaram por volta das 5h30 desta segunda-feira, 16, ao gabinete do deputado, ainda continuavam no local por volta das 10h40.

A ação no gabinete do deputado, que é irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, foi determinada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O pedido da PGR ocorre no âmbito da investigação que apura a ligação do parlamentar com os R$ 51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador.Geddel está preso na Penitenciária da Papuda, em Brasília.