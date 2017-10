"O resultado da votação pode já ser esperado, mas eles estão com dificuldade de colocar 342 na Casa. Se colocarem esse número, vai dar resultado semelhante ou um pouco abaixo ao resultado anterior. Como a oposição adotou uma estratégia mais radical, os líderes não vão nem entrar no plenário, a princípio, sabemos que 130 estão sob controle, mas com a dissidência de partidos como PSDB, DEM e PP, por exemplo, queremos chegar a 180, 200 deputados sem dar quórum", declarou.

Valente considera que há um desgaste maior no governo desde a análise da primeira denúncia contra o presidente. "A medida que os deputados fisiológicos veem essa fraqueza no plenário, eles exigem mais", avaliou. Segundo ele, as negociações devem se intensificar ao longo do dia, de acordo com o quórum no plenário.