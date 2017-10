O Diário Oficial da União (DOU) não será mais comercializado na forma impressa a partir do próximo mês. Portaria publicada no próprio DOU desta quarta-feira, 25, informa que a Imprensa Nacional resolveu "encerrar a comercialização de assinaturas e venda avulsa do Diário Oficial da União, na versão impressa, a partir de 30 de novembro de 2017". A Imprensa Nacional é vinculada à Casa Civil da Presidência da República.