A cinemateca equipada com home theater que será instalada na prisão onde o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB) está preso custará ao menos R$ 23 mil. A sala com uma TV de LED smart de 65 polegadas com Wifi, um Blu-ray Player 3D, um aparelho de som Receiver 51 e mais 160 DVDs, ficará pronta para uso nos próximos dias. A TV custa de R$ 9 mil a R$ 14 mil, o Blu-Ray de R$ 10,6 mil a R$ 12 mil, e o aparelho de som cerca de R$ 3 mil. Inicialmente, a informação oficial era a de que os equipamentos seriam doados, mas as igrejas apontadas como doadoras, procuradas, não confirmaram a sua participação.