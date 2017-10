O vice-presidente do Senado, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), disse nesta quarta-feira que há um "sentimento" no PSDB para que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) deixe a presidência do partido. A declaração de Cunha Lima reforça o recado do presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), que afirmou que o mineiro não tem mais condições de permanecer à frente do partido.