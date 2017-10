Já dura mais de sete horas a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para analisar o parecer que pede a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Os governistas estão adotando a estratégia de esvaziar a sessão desta terça-feira, 17, com o objetivo de garantir a votação do parecer do tucano Bonifácio de Andrada (PSDB-MG) nesta quarta-feira, 18.