O suposto caso de agressão cometido pelo senador Lasier Martins (PSD-RS) contra a ex-mulher Janice Santos foi arquivado por ordem do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi baseada em relatório do inquérito da Polícia Federal (PF) e parecer da Procuradoria Geral da República (PGR), em Brasília, que concluíram não existir provas do crime.

No fim de março, a então mulher do senador prestou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), em Brasília, onde afirmou ter sofrido agressões durante uma discussão. Conforme reportagem do Correio Braziliense, a jornalista acusava o parlamentar de lesão corporal e injúria, alegando que não teria sido a primeira vez que era agredida pelo marido.

Janice realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e relatou, em conversa com a Rádio Gaúcha, que sua filha, de 10 anos, presenciou cenas de agressão. O casal estava em processo de separação quando teria ocorrido o desentendimento.

Pouco depois do registro da ocorrência, Fachin determinou que o senador Lasier Martins (PSD-RS) deixasse a residência. Com base na Lei Maria da Penha, ele também foi proibido de se aproximar ou fazer contato com Janice.

Duas semanas depois do registro do caso na polícia, vieram à tona documentos anexados pela defesa do senador ao processo. Entre eles, uma carta escrita a próprio punho pela empregada doméstica do casal, Beatriz Chaves. A funcionária disse ter sido pressionada por Janice a acompanhá-la à delegacia. Ela disse ter deixado claro que não iria se manifestar porque "não estava de acordo" com o que a jornalista dizia. Beatriz também se colocou à disposição do senador para "dizer o que viu e ouviu" no processo.

Na versão da funcionária, na noite em que aconteceu a discussão, Janice estava "muito exaltada". Segundo a empregada, Janice teria dito que "foi bater em Lasier e acabou se ferindo".

Nos anexos do processo também está um e-mail do ex-marido de Janice, Raúl Palao, com quem tem dois filhos. Na mensagem, ele conta que, em 2006, em uma ocasião em que o casal havia se separado por três meses, a jornalista prestou queixa contra ele por agressão.

Confira nota divulgada pela assessoria do senador gaúcho sobre a decisão de Fachin